توزيع 650 وجبة على المرضى في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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نظمت شرطة عجمان، متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، مبادرة إفطار صائم، بالتعاون مع مؤسسة فخر المجتمع للمسؤولية المجتمعية، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان، بالتعاون مع الدوريات المرورية بشرطة عجمان.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن المساهمة في تنظيم هذه المبادرة، جاء دعماً للمشاركات الإنسانية والخيرية التي تحرص شرطة عجمان على تنفيذها، لتعزيز علاقة الشرطة بالمجتمع.

وأضافت أن المبادرة أتت تكريساً لقيم التكافل الإنساني، حيث تم توزيع 650 وجبة إفطار على المرضى ومرافقيهم، والطاقم الطبي والعاملين في مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، وعلى مستخدمي الطريق في محيط المستشفى. وقالت فاطمة خميس السماحي مدير العلاقات العامة في مؤسسة فخر المجتمع للمسؤولية المجتمعية، إن مبادرة إفطار صائم، هي إحدى مبادرات المؤسسة الخيرية التي اعتمدت في جميع إمارات الدولة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

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