شرطة دبي ومدينة الطفل تنظمان فعالية ترفيهية للأيتام

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، والعميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فعالية ترفيهية وإفطاراً للأيتام، نظمتها مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع مدينة الطفل، وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية بيت الخير، وذلك بحضور أحمد الخوري، مدير قسم الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في مدينة الطفل، ومحمد أهلي، مدير قسم التطوير ورقابة الحدائق والمرافق الترفيهية، والنقيب عوض مبارك، وفاطمة بوحجير، منسقي المبادرة.

تضمنت الفعالية، التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، زيارة للمدفع الرمضاني الرحال في فيستيفال سيتي مول، ومسابقات ثقافية، وورشة عمل تعريفية حول لغة الإشارة، وتوزيع هدايا على الأطفال.

وأكد العميد علي المنصوري أن الفعالية الترفيهية للأيتام تأتي في إطار الجهود التي تبذلها مبادرة الروح الإيجابية لتعزيز قيم العطاء والتراحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.

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