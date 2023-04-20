رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع الرئيسين التونسي والتركي

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” اليوم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.

وأعرب سموه والرئيسان التونسي والتركي عن أطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة بموفور الصحة والسعادة للجميع ..سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلدانهم وشعوبهم الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والسلام.

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