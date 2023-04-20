«الاتحاد الخيرية» توزع كسوة العيد

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، عن توزيع العيدية وكسوة العيد على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام، لإدخال الفرحة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد على أسر أبناء النزلاء في المؤسسات الإصلاحية والعقابية في عجمان.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة: تأتي هذه المبادرة من المؤسسة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وانطلاقاً من رؤية المؤسسة في جعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لإيصال الدعم والمساعدة للآخرين وحرصها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها.

وأشار إلى أن المؤسسة دأبت على أن تشارك ذوي الدخل المحدود فرحتهم في المناسبات السعيدة، خصوصاً عيدي الفطر والأضحى، من خلال تقديم ما يسهم في تخفيف العبء عن البعض ليتمكنوا من الفرحة بالعيد.

وأشار إلى أنه بدعم وجهود الأيادي البيضاء للمحسنين، نفذت المؤسسة 9 مشاريع خلال الشهر الفضيل، وأدخلت السرور والفرحة على المحتاجين.

ونوه بجهود المحسنين والمتبرعين ورجال الأعمال، الذين دعموا حملة المؤسسة خلال شهر رمضان، لمساعدة وإعانة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام، مشيداً بفضل عطاء المحسنين والداعمين والشركاء الخيرين، الذين لم يتخلفوا يوماً عن دعم مشاريع وحملات المؤسسة الخيرية.

وأكد أهمية استمرار المؤسسة بدعم من شركائها الاستراتيجيين، في بناء الإنسان وإخراجه من العوز والحاجة وسؤال الناس إلى فضاء الاكتفاء والإحسان للغير.

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