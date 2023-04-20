تكريم 13 من مشاهير قراء العالم الإسلامي

المصدر: دبي- البيان

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كرمت فعالية قراء دبي التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 13 من مشاهير قراء العالم الإسلامي، الذين قدموا من خارج الدولة لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل في إمارة دبي.

وكرم عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامي، مؤخراً، القارئ مشاري راشد العفاسي من دولة الكويت الشقيقة، على مشاركته في رمضان دبي، وعلى استضافته لإمامة المصلين في صلاة تراويح 19 رمضان في جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل.

وشارك مشاري راشد العفاسي في عدة دورات سابقة في فعالية قراء دبي، وتميز بحضور كبير من جانب المصلين من مختلف إمارات الدولة، لأداء الصلاة خلفه، والاستماع إلى تلاوته العذبة.

ومن جانبه، كرم جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية رئيس فريق قراء دبي، 12 قارئاً، منهم عادل عبد الله ريان وعبد العزيز بندر بن بليلة وعبد العزيز سالم الزهراني وأحمد بن عبد الله الدوسري من السعودية، ورعد الكردي من العراق، ومحمد مبارك الفاو من البحرين، وميلود ناصري من الجزائر، ومحمد سالم عبد الرحمن من ليبيا، ومنصور عبد الله محي الدين وسعيد عبد الله الخطيب من اليمن، ومحمد زاهل زكريا من سنغافورة، وياسين إدريس نائب من إرتيريا.

وأضاف الخزرجي: تعد فعالية قراء دبي، إحدى فعاليات مبادرة رمضان دبي، التي انطلقت برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث تستضيف الدائرة سنوياً كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، بهدف إحياء ليالي شهر رمضان في صلاتي التراويح والقيام، اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم الإسلامي، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمشاركين من القراء هذا العام (84 ) قارئاً، يتوزعون في (8) جوامع في إمارة دبي، تم اختيارها بعناية، حسب المنطقة العمرانية وكثافة عدد المصلين، إضافة إلى جامع مدينة إكسبو دبي، والذي كان شاهداً على حدث إكسبو دبي 2020.

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