إطلاق تجربة استكشاف معالم سطح القمر مع المستكشف راشد عبر تكنولوجيا الواقع المعزز

المصدر: وام

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أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركة “أطلانطيك برودكشن” تجربة "المستكشف راشد: مهمة على سطح القمر"، وهي تجربة باستخدام تقنية الواقع المعزز، تمنح للمستخدمين فرصة الانضمام والتفاعل مع مهمة المستكشف راشد على سطح القمر من أي مكان، وإلهام الطلاب عن الفضاء في فصولهم الدراسية.

وجاءت فكرة إطلاق هذه التجربة احتفاءً بمهمة المستكشف راشد على سطح القمر، وهي أول مهمة عربية لاستكشاف القمر وتم تصميم هذه التجربة التعليمية والتفاعلية - المتوفرة لكل الهواتف سواء أندرويد أو آيفون -؛ لزيادة الاهتمام حول الفضاء والعلوم والتكنولوجيا لدى الجمهور من جميع الأعمار وسيكون بإمكان المستخدمين خوض هذه التجربة باللغتين الإنجليزية والعربية على الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم مجانًا.

وتوفر هذه التقنية نسخة إلكترونية مطابقة للمستكشف راشد، حيث يتم من خلالها ربط الجسم الحقيقي للمستكشف مع نسخته الافتراضية بطريقة تسمح بنقل البيانات بينهما. كما ستسمح هذه التقنية للمستخدمين اكتشاف المزيد من الحقائق حول المستكشف راشد، وكيف ستساهم مهمته في تقديم معلومات ستكون هي الأولى من نوعها حول سطح القمر، وتعزيز فرص إطلاق المزيد من المهمات لاستكشاف القمر في المستقبل. وتم تحسين نماذج ثلاثية الأبعاد للمستكشف راشد، وسطح القمر؛ لتصميم تجربة واقع معزز سلسة يمكن الوصول إليها من خلال متصفح الإنترنت. ولتسهيل إمكانية خوض هذه التجربة، خاصة في المحتوى التعليمي، ستكون متاحة للجميع دون تثبيت أي تطبيق.

وقال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء " يُسعدنا التعاون مع شركة أطلانطيك برودكتيونس لخوض رحلة تعليمية مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز، ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الابتكار والمعرفة، وتوفير الفرصة لجميع الأعمار لاستكشاف سطح القمر، تزامنًا مع هبوط المستكشف راشد على سطح القمر. ونطمح من خلال هذه التجربة التفاعلية للواقع المعزز إلى زيادة الاهتمام بالفضاء والعلوم والتكنولوجيا، وتوسيع حدود الخيال".

من جانبه، قال أنتوني جيفن، الرئيس التنفيذي لشركة أطلانطيك برودكتيونس " يسعدنا التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في تقديم هذه التجربة المتطورة، التي تتيح للجميع حول العالم فرصة المشاركة، وفهم مهمة المستكشف راشد على سطح القمر".

يُذكر أن تجربة "المستكشف راشد: مهمة على سطح القمر"، من إنتاج شركة Alchemy الرائدة عالميًا، وهي جزء من مجموعة أطلانطيك برودكتيونس، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

انضم إلى المستكشف راشد في مهمته التاريخية لاستكشاف سطح القمر، وتعرف إلى كافة تفاصيل هذه المهمة المليئة بالتشويق والإثارة عبر هاتفك المحمول، التجربة متاحة بداية من 19 أبريل عبر الرابط التالي:

https://rover.atlanticproductions.tv/.

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