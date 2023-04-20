الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في الدولة " أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية وعليه.. فإن غدا الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو غرة شهر شوال لسنة 1444 هجرية وأول أيام عيد الفطر السعيد.. واليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1444 هجرية.

ورفع معاليه وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود.

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول عيد الفطر السعيد.

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