"دبي الإسلامي" يقدم 20 مليون درهم لـ "بيت الخير"

المصدر: وام

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قدم بنك دبي الإسلامي الشريك الاستراتيجي لجمعية بيت الخير 20 مليون درهم لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلا والمسجلة لدى الجمعية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الخدمات المجتمعية في البنك لتنسيق جهودها مع المؤسسات الخيرية والإنسانية لتساهم في توزيع أموال زكاة المودعين ضمن التزام بنك دبي الإسلامي بتوزيع زكاتهم على مستحقيها من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات وإنفاقها داخل الدولة حيث تقدم الإدارة الكثير من المساعدات الخيرية والإنسانية التزاما من بنك دبي الإسلامي بخدمة المجتمع.

وعبرت إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي عن اعتزازها بالتعاون مع "بيت الخير" وأكدت أن عطاء البنك هذا العام للجمعية يأتي امتدادا للتعاون القائم والمتجدد معها والذي يمتد لأكثر من 30 عاما ..مؤكدة أنها اختارت دعمها بمبلغ 20 مليون درهم لأنها تقدر دعمها للأسر المواطنة المتعففة من ذوي الدخول الضعيفة منطلقة من توجيهات مجلس إدارة البنك بالحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في الإمارات لتصل زكاة المودعين إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين مؤكدة بأنها ستستمر في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تنعكس بالخير والفرج على حياة آلاف الأسر المتعففة والحالات المستحقة للزكاة".

كما عبر عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية عن شكره وتقديره لعطاء بنك دبي الإسلامي ومبادرة مجلس إدارته لدعم مشاريع الزكاة في "بيت الخير" ..منوها بأهمية هذا الدعم الذي قدمه البنك للجمعية وهذا التعاون المتجدد الذي يعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا وتنعكس في كل عام بالخير والفرج على حياة مئات الأسر المواطنة الأقل دخلا التي تتلقى مساعدات نقدية بشكل شهري تجسيدا لمبدأ المسؤولية المجتمعية وقيم التكافل الاجتماعي التي نعتز بها في مجتمع الإمارات".

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