ارتفاع في درجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 35 كم/س .

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 14:11 والثاني عند الساعة 02:02 والجزر الأول عند الساعة 19:44 والثاني عند الساعة 00:00 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والثاني عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 16:37 والثاني عند الساعة 04:57 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 31 21 85 25

دبي 31 20 90 25

الشارقة 31 19 95 40

عجمان 32 19 95 50

أم القيوين 30 18 90 30

رأس الخيمة 33 17 85 35

الفجيرة 31 23 65 20

العـين 34 18 60 20

ليوا 36 17 55 15

الرويس 34 19 70 20

السلع 35 21 80 25

دلـمـا 31 21 80 40

طنب الكبرى 30 20 85 35

طنب الصغرى 30 20 85 35

أبو موسى 30 20 85 40

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز