10 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» للأعمال الخيرية

المصدر: (دبي - وام)

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أعلن «بنك دبي الإسلامي» المساهمة بـ 10 ملايين درهم للأعمال الخيرية، منها 5 ملايين لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومن ضمنها حملة «وقف المليار وجبة»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، و5 ملايين دعماً لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان.

وتدعم مساهمة «بنك دبي الإسلامي»، برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتضم المؤسسة عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة.

وقال طارق عبدالله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إنّ أموال الزكاة والتي تقدر بخمسة ملايين درهم، ستُصرف على مستحقي الزكاة من المواطنين وفق المصارف الشرعية، وذلك لمساعدتهم قدر الإمكان وتوفير احتياجاتهم.

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