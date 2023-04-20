رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تدعو إلى التضامن لمواجهة مشاكل المناخ

المصدر: نيويورك - وام

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دعت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إلى بذل المزيد من الجهد لشمول الشعوب الأصلية بوصفهم «شركاء رئيسيين في عمليات اتخاذ القرار التي تؤثر على أراضيهم وصحتهم ومواردهم وطريقة حياتهم»، وذلك خلال الجلسة الثانية والعشرين من منتدى الأمم المتحدة الدائم لقضايا الشعوب الأصلية.

وخلال كلمتها أمام المنتدى، قالت المبارك، إن اتفاقية باريس تنص على أن التغير المناخي يواجه تحدياً مشتركاً للبشرية جمعاء، وعند التحرك لمواجهة التغير المناخي، فإن لا بدّ من احترام حقوق الشعوب الأصلية وتقديرها وضمانها.

وأضافت: من الضروري أن نعمل معاً لضمان تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وذلك في إطار سعينا لإيجاد حلول لأزمة المناخ.

مواجهة الأزمة

وفي إشارة إلى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واتفاقية جلاسكو للمناخ وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي؛ ثمّنت المبارك الإسهامات العديدة التي تقدمها الشعوب الأصلية في مواجهة أزمة المناخ، بدءاً من التأييد والتوعية والمناصرة، وحتى الرعاية البيئية.

وبالإضافة لكونها رائدة الأمم المتحدة للمناخ، فإن رزان خليفة المبارك تتقدم حملة «السباق إلى المرونة»، وهي حملة عالمية مدعومة من الأمم المتحدة لتحفيز إحداث تغير كبير في الطموح العالمي المتعلق بمرونة المناخ، بما يضع البشر والطبيعة في المقام الأول ضمن رحلة السعي لخلق عالم مرن نتمكن فيه من النجاة من الصدمات والضغوط المناخية، بل ونتمكن من تحقيق الازدهار.

مشاريع الحملة

واليوم، تعمل حملة «السباق إلى المرونة» في 139 بلداً وتؤكد على بناء المرونة للنساء والفتيات والمجتمعات الأصلية والمحلية؛ وتتنوع مشاريع الحملة من استعادة المناظر الطبيعية والمعايش في شرق وجنوب أفريقيا، إلى مشاتل القرم في البحر الكاريبي وتحسين سلاسل القيمة والحصول على التمويل لأغراض الزراعة المستدامة؛ كما يعزز «السباق إلى المرونة» الحلول التي تعتمد على المجتمع بقيادة محلية.

قمة المناخ

وفي معرض الاستعدادات لقمة المناخ، فإن رائدة الأمم المتحدة للمناخ وكامل فريق قيادة (مؤتمر الأطراف COP28، الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل)، بما في ذلك معالي الرئيس المعين لمؤتمر COP28 ورائدة الشباب، يتواصلون جميعاً مع الشباب والنساء والمجموعات الأصلية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الأعمال.

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