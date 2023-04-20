مواطنون: ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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أشاد مواطنون بتوجيهات القيادة الرشيدة بإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من قروض الإسكان، حيث تحرص على إدخال الفرحة والسعادة على قلوب المواطنين تزامناً مع عيد الفطر.

وقال عدد من المواطنين، إنّ صناعة الفرح هي السمة المميزة لمبادرات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مؤكدين أن التوجيه السامي يمثل ترجمة حقيقية لدعم القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات، وتوفيرها الحياة الكريمة والمسكن الملائم، الذي يلبي احتياجاتهم العصرية.

حرص القيادة

وبهذه المناسبة قال سعيد علي نقيب: «إن المكرمة ترجمة حقيقية لعلاقة القائد والتصاقه بأبناء المجتمع الإماراتي من المواطنين، وتأكيداً على حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها لأحوالهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، بما يتسق مع التوجهات العامة والمقاصد الكبرى التي وضعتها حكومة دبي، برفع جودة الحياة وتأمين رفاهية العيش لأبناء الوطن وتحقيق هدف أسعد شعوب العالم».

الجود والعطاء

ووجه محمد البدواوي تحية شكر وتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعم المواطنين قائلاً: «إن هذا ليس بشيء جديد على القيادة الحكيمة من خلال سلسلة من المبادرات المتواصلة ورعايتها الكريمة لأبناء الإمارات في وطن السعادة».

وقال بخيت المقبالي: «إن دعم الفئات المستهدفة وقبيل عيد الفطر السعيد، يجعل من فرحة المواطنين فرحتين، ويسهم في تحويل مخططات المواطنين المعنيين وتوجيه نفقاتهم نحو الأسرة لرفع مستواها المعيشي، مما ينعكس إيجاباً على القدرة الإنتاجية، ويعزز من الحراك التنموي المستدام، ويحفز الفئات المستهدفة نحو المشاركة الفاعلة في بناء ازدهار الوطن وتطوره، ويكرس التفافها وانتماءها للوطن ولقيادتها الرشيدة».

رسالة واضحة

وترى منال الجوهري أن التوجيهات السامية للحكومة دائماً ما تكون لمصلحة المواطن، فإعفاء محدودي الدخل في هذا التوقيت بالذات وبهذه الأيام المباركة ما هو إلا رسالة واضحة من حكومة دبي لهذه الفئة ومختلف شرائح المجتمع بأنهم يمثلون أولوية في فكر القيادة الرشيدة.

اهتمام خاص

وقالت روضة الملا: «إن إعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، يأتي استمراراً للجهود الكبيرة، التي تقوم بها القيادة الرشيدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في دبي».

وأضافت: «إن قطاع الإسكان ينال اهتماماً خاصاً من القيادة الرشيدة وهو ما تعكسه تلك التوجيهات المتواصلة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والتي تشمل توفير دعم الإسكان لمستحقيه، وصولاً لتنفيذ المشروعات الإسكانية بكافة أنواعها ونماذجها، التي تناسب كافة المستويات».

ومن جهتها، قالت المواطنة عائشة شاكر: «إن مبادرات قيادتنا الرشيدة تعزز من الاستقرار الأسري وإسعاد المواطنين»، مشيرة إلى أن إعفاء المواطنين من تسديد قروض الإسكان المتبقية عليهم، تعتبر من المبادرات الكريمة التي لها دور كبير في المساعدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تلبية احتياجات

وأكد المواطن عيسى عبيد الغربي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وقال عيسى علي: «إن هذه المبادرة تأتي تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الفطر المبارك»، مشيراً إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين هو الهدف من كل ما تبذله القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من جهود تنموية شاملة، بما في ذلك جهودها في تنفيذ مشروعات الإسكان، فالسكن المناسب يمثل أحد الأسس المهمة، التي تحسّن مستوى المعيشة، وتؤمن الاستقرار الاجتماعي للأسر.

وأضاف: «إن القيادة الرشيدة تحرص كل الحرص على تحقيق رفاه المواطن وسعادته وراحته، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس، والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل حثيث على إدخال السعادة والسرور في كل بيت إماراتي، من أجل استقرار المجتمع ورفاهيته.

الحياة الكريمة

وقال أحمد محرابي: «إن قيادتنا الرشيدة تعمل على إسعاد شعب دولة الإمارات، الذي أصبح من أكثر الشعوب سعادة، بفضل سعي وجهــــــود القيادة الرشــــيدة المبذولة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لهم وتحقيق التنمـــــــية والنهضـــــة للدولة في مختلـــــــــف القطاعات والمجالات، وتســـخير الإمكانـــــــات لتوفير جميــع المتطلبات والاحتياجات، ما يســهم في تعزيز الحياة الكريمة والمســــــــتقرة لأبنــــاء الوطن».

وأوضح أن قيادة دولة الإمارات تحرص دائماً على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سُبل العيش الكريم، ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

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