عبدالله الفلاسي: أجمل عيدية للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن مكرمات القيادة الرشيدة وأياديها البيضاء مستمرة تجاه أبناء الإمارات.

وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم، سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على هذه الأسر، وسيدخل القرار الفرحة إلى قلوبهم ويضع البسمة على شفاههم، وستكون أجمل عيدية من القيادة الرشيدة.

وأشاد عبد الله الفلاسي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي ستلبي احتياجات المواطنين، وتعكس اهتمام القيادة بأوضاع المواطنين وحرصها على رعايتهم وتمكينهم من الإسهام في تنمية إمارة دبي.

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