حمدان بن محمد يوجه بإعفاء 426 مواطناً من قروض الإسكان

المصدر: دبي - أحمد يحيى، وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، البالغة قيمتها 146 مليون درهم، ووجه سموه اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بمتابعة تنفيذ القرار.

وتأتي هذه الحزمة من الإعفاءات، تزامناً مع عيد الفطر السعيد، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز مستوياتهم المعيشية، كما تعكس رعايتها واهتمامها بأوضاع المواطنين وحرصها على رعايتهم وتمكينهم لتعزيز دورهم في الإسهام في عجلة التنمية.

أولوية كبيرة

ويولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تعزيز استقرار الأسر وسعادتهم أولوية كبيرة، من خلال جعل توفير المسكن الملائم للمواطنين، هدفاً ورؤية مستدامة تعمل على تنفيذه كافة المؤسسات المعنية في إمارة دبي، فيما ينعكس ذلك من خلال اعتماد سموه ميزانية إسكان تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في الإمارة.

دخل محدود

وتأتي توجيهات القيادة الرشيدة بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم، خطوة جديدة لتيسير أمور المواطنين فيما يخص قطاع الإسكان، وأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، واستكمال النموذج التنموي للإمارة وفق خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين.

وتنوعت مبادرات الإسكان، التي تعزز جودة حياة المواطنين في الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث اعتمدت لجنة التنمية وشؤون المواطنين في يوليو 2022 توزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة على المواطنين، وذلك ضمن برنامج إسكان المواطنين، الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة.

تعزيز استقرار

واعتمدت القيادة الرشيدة حزمة تسهيلات داعمة لملف إسكان المواطنين، منها رفع قيمة القرض السكني للمواطنين بإمارة دبي لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وشملت التيسيرات كذلك خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية لتصبح 15 % من الدخل الشهري للمقترض، وإلغاء شرط توفير الرصيد للحصول على أرض سكنية، إضافة إلى خفض قيمة بعض المساكن لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة حوالي 10%، تسهيلاً على المواطنين.

مبادرات

وتم كذلك اعتماد عدة مبادرات للتسهيل على المواطنين لبناء فللهم السكنية في إمارة دبي تتمثل في إعفائهم من رسوم الرهن العقـاري الخاصة بالقروض السكنية، وإعفاء المواطنين الذين يبنون منازلهم لأول مرة، من دفع رسوم توصيل الكهرباء على ألا تتجاوز قيمة منازلهم 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للأسرة الواحدة للسكن في نفس المناطق الجديدة بما يعزز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

كما اعتمدت القيادة الرشيدة في أبريل الماضي 2022 حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليارات درهم، تضم مساكن وأراضي لـ 4610 مواطنين، وتتضمن إنشاء 1110 مساكن في منطقة الخوانيج الثانية، وتخصيص 3500 قطعة أرض في منطقتي أم نهد الرابعة والعوير، ويتضمن المشروع السكني بمنطقة الخوانيج الثانية، عدة خيارات للوحدات السكنية، من فلل، وفلل مزدوجة، وتاون هاوس تلبي الاحتياجات المختلفة لأسر المواطنين، وتوفر لهم تجربة معيشية مستدامة، ضمن نموذج رائد يعزز من جودة الحياة، ويؤمن الاستقرار الأسري في بيئة اجتماعية نموذجية.

جهود متواصلة

ويتضمن المشروع تخصيص نحو 5 ملايين قدم مربعة من الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والمرافق والخدمات المتنوعة، كما يوفر العديد من الخدمات والمرافق الجديدة، ويتضمن عدداً من المحال التجارية، ونادياً رياضياً، وممشى ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وغيرها من المرافق الخدمية المتميزة والمتطورة.

وتحرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من جانبها على تنفيذ توجيهات القيادة، حيث أعلنت في فبراير 2022، بدء إنجاز 803 مساكن بقيمة إجمالية قدرها مليار و185 مليون درهم، تتضمن مشروع مساكن منطقة الخوانيج الثانية بدبي، والذي يشمل إنشاء 667 مسكناً للمواطنين، بقيمة مليار درهم، والبدء ببناء مشروع مساكن منطقة الورقاء بدبي، والذي يشمل بناء 136 مسكناً للمواطنين، بقيمة 185 مليون درهم، ويأتي المشروعان في إطار تعزيز الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040، لاستشراف مستقبل المدن، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين لكي تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

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