بلدية دبي تكثّف جهودها الميدانية استعداداً لعيد الفطر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلنت بلدية دبي عن استكمال استعداداتها لتأمين الاحتفال بعيد الفطر السعيد في مختلف مناطق إمارة دبي، من خلال تجهيز فرق التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة، وتكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافةً إلى تحديد أهم المرافق والحدائق التي ستقام فيها العروض والفعاليات الترفيهية ومواعيد عرضها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة والحياة والرفاهية لجميع السكان والزوار في مدينة دبي.

ونفذت بلدية دبي حملات رقابية قبل حلول العيد للتأكد من مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك في إطار ضمان سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال أيام عطلة العيد، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة لتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.

كما نفذت فرق التفتيش الغذائي حملات على المؤسسات الغذائية والهايبر ماركت ومحلات الحلويات والشوكولاته والحلويات الشعبية والعربية، نظراً لازدياد الإقبال عليها خلال فترة العيد، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات، وخاصةً التلوث التبادلي الذي يحدث نتيجة عدم فصل اللحوم النيئة عن المطبوخة أو الجاهزة للأكل، ومراقبة مدى التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية بأعلى معايير النظافة الشخصية التي تعزز الصحة العامة للمستهلكين.

وستستمر فرق بلدية دبي بتنفيذ الحملات على منافذ البيع، والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، وسوق الخضار والفواكه المركزي، وسوق الواجهة البحرية لضمان سلامة المنتجات الغذائية الطازجة.

عمل المقاصب

وحددت بلدية دبي أوقات العمل في مقاصبها لتكون بين الساعة السابعة صباحاً والثانية ظهراً خلال أيام عطلة العيد.

ونفذت حملات توعية لأفراد المجتمع عن مخاطر الذبح خارج المقاصب، ونوّهت إلى ضرورة عدم اللجوء إلى القصابين المتجولين أو اتباع الذبح العشوائي لما يشكّله من خطورة على الصحة العامة والبيئة.

وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية على الصالونات الرجالية والنسائية والمخصّصة للأطفال، ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية، ومراكز التدليك والاسترخاء والحمّامات الشرقية ومغاسل الملابس، و التركيز على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، والتزام للمقاهي (خدمة الشيشة) بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، وتوفر التصاريح، والالتزام بضوابط واشتراطات الأماكن المخصصة للتدخين (خصوصاً الاكتظاظ، وعدم تواجد الأطفال أو من هم دون 18 سنة).

منشآت فندقية

ويركز مفتشو بلدية دبي في المنشآت الفندقية على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة (وخصوصاً المسابح والمصاعد)، وفيما يتعلق بمراكز التسوق ومناطق الألعاب والفعاليات سيتم التركيز على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة.

كما يقوم مفتشو البلدية بجولات رقابية على المنتجات الاستهلاكية، والرقابة على المنافذ وضمان استيراد منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، والرقابة على الأسواق المحلية وضمان تداول منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، وسحب العينات لغرض المطابقة والتحليل المخبري، كما سيتم التفتيش على السوق المجتمعي للعمال للتأكد من الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وتنفيذ الفعاليات والأنشطة ذات الصلة.

نظافة عامة

وعززت بلدية دبي كافة أعمال النظافة العامة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة العيد، وتم وضع البرامج وخطط العمل الفنية والميدانية، التي تكفل تقديم أعلى معايير الخدمات اللوجستية ونشر وسائل تخزين النفايات. كذلك كثّفت برامج نقل وتفريغ الحاويات، حرصاً على إدارة عمليات النفايات وتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعّالة للجميع، للحفاظ على سلامة المدينة ونظافتها.

ونفذت فرق بلدية دبي عمليات تنظيفٍ لجميع مصليات العيد في الإمارة، ووزعت 45 وسيلة تخزين نفايات وسِلال مهملات إضافية بجانب المساجد وأماكن فعاليات العيد لتغطية الحالات الطارئة والمناطق الأكثر ازدحاماً.

كما وفرت البلدية قرابة 2,250 عامل نظافة من بينهم 426 عاملاً يتبعون للقطاع الخاص، وأكثر من 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً، و747 آلية ومركبة تنقسم إلى 307 سيارات ثقيلة، و214 سيارة خفيفة، و120 مركبة تأجير، إضافةً إلى 76 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة، والتي ستكون جاهزة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة.

وتم تخصيص فريق لمتابعة نظافة شواطئ إمارة دبي، يتكون من 73 عامل نظافة، يعملون على مدار الساعة بواقع 3 ورديات عمل لمتابعة نظافة ما مجموعه 22 كم من الشواطئ العامة، فضلاً عن فريق خاص لمتابعة نظافة خور دبي والقنوات المائية بأحدث المعدات والقوارب. كذلك جهزت فريق عمل خاصاً بأول أيام عيد الفطر، مكوّناً من 57 عامل نظافة و5 موظفين من الجهاز الإشرافي والرقابي لتغطية ما مجموعه 2,300 كم طولي من الطرق الرئيسية السريعة.

حدائق دبي

وحددت بلدية دبي مواعيد تشغيل الحدائق والمرافق الترفيهية في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر، لتكون في دبي سفاري بارك بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً، ومضمار الدراجات الجبلية في مشرف الوطنية بين 6:30 صباحاً و6 مساءً، فيما ستكون مواعيد التشغيل في كل من حدائق الخور والممزر وزعبيل والصفا ومشرف الوطنية بين الساعة 8 صباحاً و11 مساءً، والحديقة القرآنية بين الساعة 8 صباحاً و10 مساءً. فيما ستكون مواعيد عمل برواز دبي بين الساعة 9 صباحاً و9 مساءً، ومدينة الطفل من الاثنين للجمعة بين الساعة 9 صباحاً و8 مساءً.

وخصصت البلدية 3 مرافق عامة وترفيهية في إمارة دبي ستحتضن فعاليات وعروضاً ترفيهية حية خلال أيام العيد، تشمل برواز دبي الذي ستقام فيه عروض في أول وثاني أيام العيد بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف مساءً، ودبي سفاري بارك حيث ستقام عروض استعراضية حية في كل من: القرية الإفريقية الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقرية المستكشف الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، والقرية الآسيوية الساعة الثانية والنصف مساءً، وأخيراً، المخرج الرئيسي في الساعة الثالثة والنصف مساءً.

كما ستنظم مدينة الطفل عروضاً ترفيهية للأطفال أول وثاني وثالث أيام العيد بين الساعة الرابعة والسابعة والنصف مساءً، إضافةً إلى ورش عمل متنوعة وتثقيفية بين الساعة الثانية عشرة والسادسة مساءً.

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