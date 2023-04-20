56643 جولة رقابية نفذتها «اقتصادية الشارقة» في الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر، مؤكدةً أن الدائرة تعمل وفق خططها على تأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية عبر حملاتها الرقابية، إذ شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية كافة، وأسواق الذهب إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وبلغ مجمل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الدائرة على أسواق الإمارة في الربع الأول من العام الجاري 56643 جولة رقابية.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة إن فرق الدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة وشملت عدداً من الأسواق الرئيسة والمراكز التجارية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات في شأن أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في البيع، وأضاف، كثفت اقتصادية الشارقة جهودها عبر الزيارات الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، مؤكداً أن الجولات الرقابية ستستمر في أيام العيد الثلاثة وذلك للتأكد من تطبيقها المعايير المعتمدة كافة، وأكد التزام الدائرة العمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.

من جانبه، أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم، وأكد أن توعية المستهلكين بحقوقهم تمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم.

معالجات

وأشار إلى أن الدائرة عالجت 3169 شكوى تلقتها في الربع الأول من العام الجاري 2023، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ2805 شكاوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ210 شكاوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ154 شكوى.

ومن جانبه قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية، إن مجمل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الدائرة على أسواق الإمارة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 56643 جولة رقابية، وذلك بالمقارنة بعدد الجولات في الربع الأول من العام الماضي وبنمو بلغ 36%، وأشار إلى أن الدائرة نظمت حملة على متاجر الذهب والمحال التجارية في الإمارة للتأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

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