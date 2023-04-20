تزيين المداخل والطرق في الذيد والحمرية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلنت كل من بلدية مدينة الذيد والحمرية استعداداتهما لعيد الفطر، وذلك من خلال تزيين المداخل والطرق، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من مدى تقيدها بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لعملها، وكذلك التفتيش على صالونات الحلاقة والصالونات النسائية ومحال بيع الحلويات.

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وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن البلدية أكملت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال فرق العمل من مختلف الإدارات والأقسام؛ حيث تشهد الحمرية توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح إلى المنطقة، وذلك عبر مجموعة من الخطط التشغيلية التي عكست حرصها على الانتهاء من كافة أعمال التزيين والتنظيف، وكذلك الرقابة والتفتيش البلدي وسير الأعمال، بهدف توفير حالة من الرضا والسعادة في أوساط المجتمع من القاطنين والزوار والسياح، واستنفرت البلدية جهودها من خلال خططها التشغيلية لضمان راحة القاطنين واستقبال الزوار والسياح على مدار الساعة، لافتاً إلى أن البلدية أتمت إنجاز الأعمال المتعلقة بأعمال التزيين للميادين والشوارع والطرقات.

جودة

ومن جهته أكد أحمد مصبح الطنيجي، رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الذيد، أن قسم الصحة العامة بالبلدية أكمل استعداداته لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على أسواق الخضروات واللحوم ومحلات المواد الغذائية، وتخصيص مفتشين للعمل الميداني المستمر على محال بيع الحلويات وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية ومحلات كي الملابس بمدينة الذيد، إضافة إلى التأكد من توفر جميع المواد الغذائية المعروضة اللازمة ومدى صحتها وسلامتها، وجودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية والتزامهم بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة.

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