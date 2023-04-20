حملات تفتيشية على الصالونات ودوريات على الأسواق في دبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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كشف المهندس حسن اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتكثيف الحملات التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، والتأكد من المواد والأدوات المستخدمة، ومدى صلاحيتها وسلامتها، وذلك وفق آلية عمل تنظم العمل لمراقبي شعبة الرقابة الغذائية للتفتيش والرقابة من خلال الجولات التفتيشية المكثفة والزيارات المفاجئة والدورية على جميع المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصحية والغذائية، بالإضافة إلى محلات تسويق وبيع الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه في الأسواق.

وأشار اليماحي إلى إعداد خطة عمل لاستقبال الذبائح في مسالخ دبا خلال هذه الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، ومسالخ البدية من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة مساء، وسيكون الذبح تحت إشراف صحي كامل من قبل الأطباء البيطريين في مسلخي البلدية والكشف الصحي على جميع الذبائح، وذلك لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضمان وصول الذبائح سليمة للمستهلك، ونوه إلى تجهيز كافة مصليات العيد لاستقبال الناس.

ولفت إلى الانتهاء من تزيين المدينة والشوارع والميادين بالأشكال الهندسية المضيئة وعبارات التهنئة بالعيد السعيد لبث الفرحة والبهجة في نفوس الناس، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على مضاعفة وتكثيف جهودها قبيل وخلال إجازة العيد لمنع الممارسات السلبية التي تكثر تزامناً مع الاحتفال بهذه المناسبة.

وقال اليماحي: تناشد بلدية دبا جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة، حيث إن البلدية لن تتوانى في اتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة المخالفين.

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