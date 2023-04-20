اتفاقية تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، و«تعاونية الاتحاد»، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، ودعم المبادرات المجتمعية للمؤسسة، ووضع حلول مبتكرة لتعزيز حياة أفراد المجتمع، وتنص الاتفاقية على توفير بطاقات شرائية من تعاونية الاتحاد، بقيمة إجمالية تصل إلى مليون درهم، لصالح مئات الأسر من ذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى المستفيدة من المبادرات المجتمعية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقع الاتفاقية كل من عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس عبد الله محمد رفيع الدلال، العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد. وقال عمر حمد بوشهاب: «تعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع تعاونية الاتحاد التزامنا المشترك لتعزيز المبادرات الاجتماعية، وتحسين جودة حياة الأسر ذات الدخل المحدود في إمارة دبي، ونثمن هنا دور تعاونية الاتحاد المميّز في دعم المبادرات المجتمعية بإمارة دبي، التي تهدف إلى تعزيز التكافل المجتمعي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وحرصها على دعم ومساعدة أصحاب الدخل المحدود».

من جهته، قال عبد الله محمد رفيع الدلال: « من خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى دعم مبادرات المؤسسة للعام الثاني على التوالي».

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