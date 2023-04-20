«كهرباء دبي» تطلق الدفعة الرابعة من ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المستمرة لتمكين الكوادر الوطنية الشابة، أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدفعة الرابعة من برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا – بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية. حضر حفل الإطلاق الافتراضي الأستاذ الدكتور طارق زهدي، مدير البرنامج في كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الجامعة والهيئة، وتضم الدفعة الرابعة 30 طالباً، ليصل بذلك إجمالي المشاركين في البرنامج إلى 173 موظفاً وموظفة.

في كلمته خلال حفل الإطلاق، رحّب معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بطلاب الدفعة الرابعة من موظفي وموظفات الهيئة، وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة كاليفورنيا - بيركلي، والتي أسهمت في بناء وتطوير مهارات وقدرات الجيل المقبل من المهندسين الإماراتيين والمبتكرين الشباب في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما تقدم بالشكر لأساتذة الجامعة والمشرفين على البرنامج على جهودهم وتعاونهم المثمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأضاف معالي الطاير: «بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً للتميز في الابتكار واستقطاب أهم الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نسعى لإعداد وتمكين جيل يواكب حكومة المستقبل لديه فكر مستقبلي في إطار استراتيجية متكاملة للاستثمار في موظفينا.

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