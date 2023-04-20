أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق لمبيعات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بروبرتي فايندر» عن نتائج أحدث تقارير «ماركت ووتش»، الذي يرصد أبرز اتجاهات السوق العقارية والتطورات المتسارعة فيه في كل من دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وحافظت دبي على مكانتها في صدارة القطاع العقاري بفضل التطور المستمر في الأجندات والسياسات المتعلقة بالأجانب. وسجل الربع الأول من العام الحالي رقماً قياسياً من حيث الأداء الربعي خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد عمليات المبيعات المسجلة بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 30,952 معاملة مقارنة مع 20,352 للفترة ذاتها من العام 2022، محققة أعلى أداء ربع سنوي على الإطلاق، بفضل الأداء الاستثنائي لمعاملات بيع العقارات على الخارطة، إذ سجلت مبيعات العقارات على الخارطة في دبي رقماً قياسياً جديداً بلغ 15,948 خلال الربع الأول من العام مقارنة مع 8,467 خلال الربع الأول 2022.

نمو مستدام

وواصلت المدينة تسجيل نمو مستدام، حيث شملت قائمة المناطق الأفضل أداءً في المدينة لامتلاك الفلل خلال الربع الأول من العام «دبي هيلز إستيت» ونخلة جميرا والمرابع العربية وداماك هيلز ومدينة محمد بن راشد.

وارتفع متوسط السعر المطلوب للشقق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة مع الربع الأول 2022. كما سجلت أسعار الفلل زيادة لافتة بلغت 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة لقطاع الإيجار، حافظت مناطق دبي مارينا ووسط مدينة دبي (داون تاون) وقرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا على مكانتها كخيار مفضل لاستئجار الشقق.

وارتفعت إيجارات الشقق بشكل ملحوظ خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المتوسط، ارتفعت أسعار الإيجارات 18%، علماً أن عائد الاستثمار كان مرتفعاً في مختلف أنواع الشقق. وكانت دبي هيلز إستيت وداماك هيلز 2 والبرشاء وجميرا وداماك هيلز من بين أفضل الخيارات للمستأجرين. وارتفع متوسط أسعار إيجار الفلل في دبي بحوالي 29% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

الرهن العقاري

وتخطت سوق الرهن العقاري جميع التوقعات، وحافظت على نموها خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيل نمو قوي بلغ 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال سكوت بوند، المدير العام لشركة «بروبرتي فايندر» في الإمارات: اختتمنا عام 2022 بشكل جيد مع تسجيل زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقد استمر هذا الزخم خلال الربع الأول من العام الحالي.

والسوق العقارية في الإمارات هي اليوم في أوج تألقها، وتقدم الكثير من الفرص للباحثين عن منزل، مع توفر عوائد فريدة وخيارات أوسع وسط مجتمعات سكنية حديثة في أفضل المواقع في المُدن الإماراتية.

وكوجهة رائدة للبحث عن منزل، نتوقع مزيداً من المكاسب المجدية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مدعومة بالنمو المتزامن مع الابتكار المستمر في التقنيات العقارية.

سوق أبوظبي

سجل الربع الأول من العام الحالي زيادة لافتة في التوجه نحو خيارات سكنية وسط بيئة أكثر اخضراراً، إذ برزت مدينة مصدر كواحدة من بين أكثر المناطق بحثاً في أبوظبي.

وسجل إجمالي قيمة معاملات البيع في أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2023 رقماً قياسياً بلغ 11,602 مليار درهم، مقارنة مع 3,633 مليار درهم في الربع الأول من العام 2022. وأما سوق العقارات على الخارطة في أبوظبي، فقد حافظت على زخم قوي مسجلة 1,345 معاملة بيع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 713 معاملة في الربع الأول من العام الماضي، لتستحوذ على 66.4% من إجمالي المعاملات مقارنة مع 51.6% من إجمالي المعاملات في الربع الأول من العام 2022.

وكشفت بيانات «بروبرتي فايندر» بأن جزيرة الريم وجزيرة ياس وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات كانت من بين أبرز الخيارات للراغبين في امتلاك شقة للاستثمار أو السكن في أبوظبي خلال الربع الأول الذي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7% في متوسط السعر المطلوب للشقق السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

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