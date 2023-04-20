1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 505 مبايعات بـ 1.57 مليار درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بـ 445.47 مليوناً، و474 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.13 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 125 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات. وسجلت الرهونات 278.53 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بـ 93 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 10 هبات، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بـ 35 مليون درهم.

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