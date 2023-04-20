اقتصاد دبي يترجم رؤية محمد بن راشد بأداء استثنائي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن القطاعات الاقتصادية في دبي تقدم أداءً استثنائياً، ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يعزز موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مضيفاً سموه: «إن القطاع العقاري في دبي من أهم روافد الاقتصاد ومن خلاله تعزز الإمارة ريادتها في الاقتصاد العالمي».

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على نتائج الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي واصل فيه مسيرة إنجازاته محققاً تصرفات عقارية بلغت 157 مليار درهم بزيادة 80% من حيث القيمة عن الربع الأول من العام الماضي، في أعقاب الأداء التاريخي للقطاع في العام 2022 الذي حقق حينها نتائج تخطت قيمتها حاجز النصف تريليون درهم (528 ملياراً).

وقال سموه: «إن الأداء القوي للقطاع العقاري في دبي يشكّل دعماً فاعلاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 وركيزة أساسية لنمو كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة»، مضيفاً سموه: «نجدد التزامنا بزيادة جاذبية القطاع العقاري في دبي أمام المستثمرين، كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم، وسنواصل تحقيق الريادة على مستوى الأسواق العقارية عالمياً».

وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «اطلعت على نتائج أداء القطاع العقاري في دبي للربع الأول من 2023 حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية 157 مليار درهم بارتفاع تصل نسبته 80% عن الربع الأول في 2022، القطاع العقاري يشهد معدلات نمو قياسية منذ بدايات العام الماضي، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد دبي ومستقبل هذا الاقتصاد لتحقيق الريادة العالمية فيه وفق أجندتها الاقتصادية D33».

أداء استثنائي

وقد واصل القطاع العقاري في إمارة دبي أداءه الاستثنائيّ خلال العام الجاري، ونجح في الحفاظ على زخم النمو الكبير والأداء المتميّز خلال الربع الأول من العام 2023، بعدما شهد تسجيل 38.7 ألف تصرف عقاريّ بقيمة 157 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 80% من حيث القيمة و49% من حيث العدد مقارنة بالربع الأول من العام 2022، والذي شهد حينها تسجيل 26 ألف تصرف عقاري بقيمة 87 مليار درهم، الأمر الذي يؤكّد نهج التنمية الشاملة والمستدامة الذي تتمتع به الإمارة.

وتأتي نتائج القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من 2023 لتدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والرامية لتحقيق مستهدفات طموحة على شتى الأصعدة، في مقدمتها تعزيز استثمارات القطاع الخاص ووضع الإمارة في صدارة مدن العالم اقتصادياً.

وقد أسهمت الإجراءات المستدامة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 89 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 62% مقارنة بالربع الأول من 2022 الذي بلغت فيه المبيعات 55 مليار درهم، فيما وصل عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 13,338 مستثمراً بنمو 12% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022. وقد استحوذ المستثمرون غير المقيمين على ما نسبته 45% من الإجمالي، بزيادة وصلت إلى 25%.

نتائج قياسية

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نؤكّد التزامنا بتحقيق التنمية الشاملة في القطاع العقاري في إمارة دبي، بما يتماشى مع المكانة التي يحظى بها بين أوساط المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «حقق القطاع منذ العام الماضي نتائج قياسية بفضل البنية التحتية القوية وقدرات البيئة الرقمية عالية الكفاءة التي تتيحها الإمارة، إلى جانب التشريعات والمبادرات والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله».

يذكر أن القطاع العقاري في دبي قد أنهى في العام 2022 عاماً استثنائياً محققاً نتائج قياسية تخطت قيمتها النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.

وتحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تقديم كلّ ما من شأنه دعم رؤيتها الاستراتيجية ورسالتها المتمثلة بتقديم الخدمات العقارية الاستباقيّة والسلسة، والتشريعات المتكاملة بالاعتماد على الحلول الذكية والرقمية.

وتؤكّد الدائرة توظيف كافة الجهود والموارد البشريّة والمهنيّة للحفاظ على الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، باعتباره ركيزة رئيسية من ركائز التنمية المستدامة، ومحركاً فاعلاً لكافة القطاعات الأخرى. كما تُواصل الدائرة تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل، للحفاظ على جاهزية القطاع واستدامته.

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