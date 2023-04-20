خطة متكاملة لـ«تأمين الفعاليات» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة دبي إكمال استعداداتها كافة لاستقبال عيد الفطر السعيد، موضحة أنها وضعت خطة عمل لكل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، تسعى من خلالها لتكثيف الدوريات بكل أنواعها على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة لتعزيز وجودها الميداني من أجل توفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن لجنة تأمين الفعاليات جاهزة لاستقبال عيد الفطر السعيد من خلال إعدادها خطة أمنية متكاملة تشمل تأمين كل المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كل الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

خطة

وأوضح اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 66 رقيب سير، و798 رجل أمن من الشركات الخاصة، و165 مُنقذاً على شواطئ دبي، و14 زورق أمن بحري، و123 سيارة إسعاف، و738 مُسعفاً، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و4387 رجل شرطة، و29 دورية دراجة هوائية، و465 دورية أمنية، و75 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و17 دورية إنقاذ بري.

وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة، والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واللجوء إلى خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

التزام

وناشد اللواء الغيثي أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية على الابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

حذر

كما ناشد اللواء الغيثي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، إلى جانب التأكيد على مستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

ودعا اللواء الغيثي الأهالي وأولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، إضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

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