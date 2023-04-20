«تعاونية الاتحاد» تطلق حملة عيد الفطر بخصومات تصل إلى 60 %

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت تعاونية الاتحاد حملة مخصصة لعيد الفطر المبارك تستمر لغاية 26 أبريل 2023 بنسبة خصم تصل إلى 60 % على مئات السلع الغذائية وغير الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وذلك ضمن أهدافها وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن حملات التخفيضات والخصومات المخصصة لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر السعيد، مشيرة إلى أن العروض ستوفرها التعاونية بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على كل السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور، والتي سيتم الإعلان عنها بوسائلها المختلفة من مجلات ومنصات اجتماعية، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمتسوقين.

منتجات

وأشارت إلى أن حملة عيد الفطر المبارك تتضمن خصومات على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، والتي منها الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأوضحت أن التعاونية تتيح خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية عبر المتجر الإلكتروني الذكي.

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