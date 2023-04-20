شرطة أبوظبي تحذّر من خطر الألعاب النارية على سلامة الأطفال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حذرت شرطة أبوظبي أولياء الأمور من خطورة شراء أبنائهم الألعاب النارية من بعض منصات التواصل الاجتماعي التي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة، موضحة أن الألعاب النارية بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية، وقد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل.

ودعت الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية في الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن أخطار شرائها وبيعها غير القانوني في مختلف المناسبات.

ونبهت إلى أخطار ممارسة الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر في الجهاز التنفسي، موضحة أنها لا تشكل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط بل تطال الموجودين في محيط استعمالها أيضاً لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضراراً في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

وناشدت الأهالي ضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التي تروج مواد تضر أفراد المجتمع.

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