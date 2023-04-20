نشر 54 دورية مرورية و«أمان» ضمن جاهزية شرطة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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انتهت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، من وضع خطتها الشاملة لتأمين الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر السعيد، وذلك عبر تكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسة بمختلف مناطق الإمارة.

وأكد المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان أنه سيتم نشر 54 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان.. مشيراً إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية.

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