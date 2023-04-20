تحديد مواعيد عمل «إقامة دبي» في العيد

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مواعيد العمل في أيام عيد الفطر السعيد للفترة من 20 حتى 23 أبريل الجاري، إذ يستمر العمل في مراكز إسعاد المتعاملين في خدمات المطار مبنى رقم 3 على مدار الساعة، فيما يعمل مركز إسعاد المتعاملين في العوير «طوال أيام الأسبوع من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً».

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام التطبيقات الذكية GDRFA DXB وnow Dubai والموقع الإلكتروني أيضاً إذ توفر خدمات إقامة دبي في عطلة العيد لتسهيل وتسريع إنجار معاملاتهم في الأوقات والمناسبات كافة، كما يمكن للمتعاملين تقديم الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وهنّأ الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، معرباً عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى العليّ القدير أن يحفظ الجميع وأن يمُنَّ على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمزيدٍ من التقدّم والازدهار والسعادة.

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