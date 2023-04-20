ضاحي خلفان: يوم الموهوب تخليد لذكرى راعي الموهبة القائد المؤسس

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن تخصيص يوم للموهوب الإماراتي وربطه بيوم ميلاد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يأتي تخليداً ووفاءً لذكرى راعي الموهبة والموهوبين الأول في تاريخ دولة الإمارات، كما تأتي هذه المبادرة إيماناً من جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بعبقرية المغفور له الشيخ زايد، وموهبته الفطرية التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول حداثة وتقدماً في كل المجالات، إلى جانب دوره الكبير في دعم الموهبة والموهوبين منذ قيام الدولة.

وأضاف معاليه: لقد تم اختيار هذا اليوم، ليُحتفل فيه بأبناء الوطن من الموهوبين، والتذكير دائماً بأن هناك شريحة متميزة في مجتمعنا، يجب تسليط الضوء عليها ودعمها، ليكونوا نواة لعلماء المستقبل الذين يرفعون اسم دولتهم عالياً في المحافل الدولية، سيراً على نهج الوالد المؤسس، الذي كان قدوة للأجيال ونبراساً لها في دعم العلماء والموهوبين من أبناء الوطن ورعايتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماعاً للجمعية، حضره أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الشرفيون، وذلك بمجلس معاليه الرمضاني، بمنطقة جميرا بدبي، تم خلاله مناقشة واستعراض برنامج الاستعدادات لإقامة الملتقى السنوي ليوم الموهوب الإماراتي، الذي سيقام يوم السبت السادس من مايو المقبل 2023م.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور منصور العور، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتورة ديالا إبراهيم، واللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومحمد ناصر الشحي، وميرزا الصايغ، والمقدم زيد الصابوني، مدير الإعلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، المستشار الإعلامي للجمعية.

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