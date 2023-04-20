دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تعرّف بالقيم في بيئة العمل

المصدر: دبي- البيان

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ضمن المبادرات التثقيفية التي تستهدف موظفيها، وتزامناً مع شهر رمضان المبارك، نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، محاضرة دينية عن بُعد، حول «القيم في بيئة العمل»، والتي قدمها فضيلة عبد الله موسى البلوشي، الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيريّ بدبي.

وتضمنت المحاضرة التي أدارها د. جمعة عبيد الفلاسي مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة، التأكيد على أن العمل يرتبط بجوهر الشريعة الإسلامية، التي تدعونا إلى تعمير الأرض، والنهوض بالأمانة التي استخلفنا الله فيها، مشيراً إلى أن الإسلام وضع دستوراً أخلاقياً رفيعاً في بيئة العمل، ولذلك تأتي الدعوة إلى العمل مقرونةً بالحفاظ على ما يقتضيه من ثوابت وقيم وأخلاق، يتحققُ بها إعمار الأرض، وفق تعاليم الدين الحنيف.

التزام

وأكدت المحاضرة على أن التزام الموظف بهذه القيم، سواء داخل بيئة العمل أو خارجها، جزء أصيل من العبادة.

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