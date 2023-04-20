شرطة دبي تكرم شركاء مبادرة «تكاتف»

المصدر: دبي- البيان

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون لبحث الجنائي، شركاء مبادرة «تكاتف»، التي نفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والتسامح والإخاء بين كافة فئات المجتمع،‏ وتعزيز القيادة الآمنة على الطرق، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق خلال الشهر الفضيل. جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، في نادي الضباط، بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المُفتيين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومُمثلي الجمعيات الخيرية وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري بالتعاون المُثمر مع مختلف الجهات الخيرية في الإمارة، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «تكاتف»، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الدائم مع الجهات الخيرية، وتعزيز التعاون المشترك معهم، خصوصاً في المشاريع والمبادرات الإنسانية، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في إسعاد المجتمع.

ومن جانبه، قال العميد ماجد السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، أن مجلس مديري مراكز الشرطة، وبالتعاون مع الشركاء، قام بتوزيع مليون و40 ألف وجبة إفطار على 22 نقطة على مستوى إمارة دبي، بمشاركة 600 متطوع.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء المنصوري، يرافقه اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، المؤسسات والجمعيات الخيرية، شركاء مبادرة «تكاتف»، وهم: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، هيئة الهلال الأحمر، «وطني الإمارات»، مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، «تراحم الخيرية»، «دار البر»، «بيت الخير»، «دبي الخيرية»، مجموعة صيدليات آستر، ومجموعة عائلة العطاء.

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