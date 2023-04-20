روح دبي.. 115 ألف وجبة إفطار وزعتها «جمارك دبي» في الشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

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حرصت جمارك دبي على دعم أنشطتها الخيرية بمبادرات مجتمعية في شهر رمضان المبارك واستهدفت عدة شرائح في المجتمع، وحرص متطوعو الدائرة على توزيع نحو 115 ألفاً و700 وجبة إفطار طلية الشهر الفضيل، وهي مبادرة رمضانية أطلقها «فريق غيّاث التطوعي»، وقسم المسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي، وتكمن المبادرة في توزيع وجبات الإفطار قبيل أذان المغرب في مواقع مختلفة من إمارة دبي على الفئات المساعدة وحراس الأمن في الدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها، والتي تحرص جمارك دبي على تنفيذها سنوياً في هذا الشهر، وذلك دعماً لمبادئ المسؤولية المجتمعية وترسيخاً ‏لثقافة التطوع وغرز مبادئ الأعمال الخيرية لدى موظفي الدائرة، والتي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تنفيذ مبادرة «فطوركم علينا» بالتعاون مع جمعية بيت الخير، والهلال الأحمر الإماراتي وشركة البراري، وبإسهام من فريق غيّاث التطوعي وقسم المسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي، وعدد من المراكز الجمركية.

وتعمد جمارك دبي على تجسيد قيم العطاء والتكافل الاجتماعي والتطوع في مجالات العمل الإنساني والمجتمعي، وذلك دعماً لأعمال الخير، وتستهدف الدائرة من تلك الأنشطة والمبادرات فئة العمال والمتعففين، ويتم تنفيذ ذلك وفق خطط سنوية لتفعيل قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية والتطوعية بما يتماشى ذلك مع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 ــــــــــ 2026.

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