فعاليات خيرية وإنسانية نظمتها «المالية» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة المالية سلسلة من المبادرات والفعاليات الخيرية والإنسانية ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشهر رمضان المبارك، جسدت فيها قيم العطاء وبما ينسجم مع مساعيها المتواصلة لترسيخ أهداف التنمية المستدامة للفئات الخاصة في المجتمع.

وتعليقاً على ذلك، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة العمل الخيري وتعزيز قيم شهر رمضان الفضيل بين مختلف أفراد المجتمع عبر مواصلة تنظيم المبادرات الخيرية والإنسانية.

وقال: «حققت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها إنجازات متميزة على المستوى العالمي وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة التي رسخت مفهوم المسؤولية المجتمعية وقيم العطاء إيماناً منها بضرورة خلق مجتمع يؤمن بقيم التسامح وقادر على استشراف المستقبل المشرق الذي يقوم على علاقات إنسانية ناجحة».

برنامج

وتفصيلاً، عملت وزارة المالية على تصميم برنامج المسؤولية المجتمعية لشهر رمضان المبارك بما يتواءم مع أهداف حملة «رمضان عطاء مستمر» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هذا العام عبر تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات مثل مبادرة «المير الرمضاني للأسر المتعففة» التي تهدف إلى توفير المير الرمضاني للأسر المتعففة منذ بداية شهر رمضان الكريم ووفرت المبادرة 100 صندوق مير رمضاني للأسر المتعففة والمحتاجة لتخفيف الأعباء المادية في الشهر الفضيل وتلبية متطلباتهم الأساسية واحتياجاتهم.

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