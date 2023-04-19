منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء قرغيزستان

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، اليوم، في قصر الوطن، أقليبيك جباروف، رئيس وزراء قرغيزستان.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، برئيس وزراء قرغيزستان والوفد المرافق له، معرباً سموه عن تطلع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما الصديقين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات وقرغيزستان في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتنموية، كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبد الله مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.

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