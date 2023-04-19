«تاكسي دبي» تكرّم 10 سائقين متميزين

المصدر: البيان

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كرَّمت «مؤسسة تاكسي دبي»، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، 10 سائقين متميزين سجلوا أعلى نسبة في تنفيذ رحلات عبر تطبيق الحجز الذكي التابع للمؤسسة خلال عام 2022DTC APP ، وذلك في إطار حرصها على تثمين وتقدير جهود السائقين وتحفيزهم على التميز في أداء مهامهم.

ونظمت المؤسسة حفل تكريم بحضور عبد الله إبراهيم المير، مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي، وعدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين في المؤسسة.

وقال المير: «يأتي تكريم السائقين المتميزين ضمن سلسلة المبادرات التحفيزية التي تطلقها المؤسسة بهدف توفير بيئة عمل مثالية محفزة لجميع الموظفين، وتعزيز روح التنافس والإيجابية فيما بينهم إلى جانب تقدير أصحاب الإنجازات».

وأضاف أن التكريم تضمن تقييم أفضل أداء للسائقين في تطبيق الحجز الذكي الذي يعد من أهم التطبيقات الذكية التي توفرها المؤسسة للمتعاملين.

وأوضح أن مؤسسة تاكسي دبي تسعى دائماً لدعم خطة هيئة الطرق والمواصلات الهادفة لتحويل خدمة حجز مركبات الأجرة عن طريق الحجز الإلكتروني واستخدام التطبيق الذكي بصورة تدريجية لتصل إلى 80% خلال السنوات المقبلة، كما يتيح التطبيق للمتعاملين إمكانية حجز مركبات الأجرة والليموزين بطريقة سهلة ومبتكرة من خلال تقنيات متقدّمة تجعل طلب خدمات التنقل المتنوعة سريعة ودقيقة، بحيث يمكن للمتعامل الحجز بثلاث خطوات تبدأ بالتحميل والتسجيل السريع ومن ثم اختيار المركبة وحجزها، ليقوم التطبيق بالبحث عن أقرب مركبة وإرسالها إلى مكان المتعامل بصورة تلقائية.

خدمة المتعاملين

وأعرب السائقون المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة تاكسي دبي، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود والمثابرة في تأدية مهامهم، معتبرين أن التكريم يدفعهم إلى تحقيق الأفضل في خدمة المتعاملين بما يتناسب مع إنجازات المؤسسة وجهودها الرائدة في تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية وبأساليب مبتكرة ورقمية ومستدامة لتحقيق غاية إسعاد الجمهور.

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