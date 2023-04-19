دائرة تنمية المجتمع تنظم إفطاراً جماعياً للعمّال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع كيزاد للمجمعات، زيارة إلى قرية الراحة العمالية في أبوظبي، تخللها تنظيم إفطار جماعي مع العمّال من المدينة العمالية، وذلك بهدف التواصل المباشر وتعزيز الألفة والروح الإيجابية بين المسؤولين وبينهم، ما يضمن توافر بيئة عمل جاذبة، وذلك كونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

وتضمنت الزيارة إجراء جولة تفقدية لقرية الراحة العمالية التي تتميز بأعلى المعايير المطلوبة للمسكن العمالي، وقام فريق الدائرة بزيارة العديد من المرافق التي تخدم المقيمين في القرية، متضمنة زيارة مرافق النظافة ومرافق تخزين وإعداد الطعام، للتعرف إلى الجهود توفير المتطلبات التي تراعي التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة في القرية .

كما تضمنت الجولة زيارة المرافق الترفيهية ومنها قاعات الألعاب والترفيه، التي تهدف لتعزيز التواصل في ما بينهم وبث أجواء من الألفة كما اطلع وفد الدائرة على مرافق التسوق والخدمات الإدارية وتوافر وسهولة الوصول إلى الخدمات الأخرى مثل الصرافة والمواصلات وغيرهما، كما تفقد فريق الدائرة البرامج الهادفة والتسهيلات التي تقدمها القرية لمقيميها.

مبادرة

وأوضح محمد البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة، أن الإفطار الجماعي مع مختلف شرائح المجتمع، يُعد من المبادرات السنوية التي تحرص الدائرة على إقامتها بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي وغرس قيم المودة والإخاء ما يُسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي، ويعد العمّال من الفئات المهمة التي لها دور كبير في تنمية المجتمع.

وأضاف، تحرص الدائرة على رعاية الفئة العمالية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات ومن ضمنها إطلاق استطلاعات لقياس جودة حياتهم، بهدف الوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، في سبيل تقديم خدمات أفضل لهم، إلى جانب تنظيم محاضرات عدّة وبلغات متنوعة تضمن وصول أهدافها للجميع، والتي تتناول كيفية تحقيق التوازن السليم بين العمل والحياة الشخصية.

كما أطلقت الدائرة العديد من البرامج والحملات التخصصية لفئة العمال مثل حملة «أنت مهم» لدعم العمال نفسياً ومعنوياً وذلك لإيماننا بمدى أهميتهم ودورهم الحيوي في دفع المسيرة التنموية الشاملة، وإدراكاً منا أيضاً أهمية توفير بيئة معيشية تحقق التلاحم وقيم التواصل والمساندة لفئات المجتمع كافة.

ولا سيما أن الحملة حققت منذ إطلاقها في سنة 2020 نتائج إيجابية عبر خط الدعم النفسي «وقاية»، إذ وصل عدد الاتصالات من العمّال إلى نحو 800 اتصال، فيما استفاد أكثر من 500 ألف عامل في المجمعات السكنية بأبوظبي من الحملة، في حين تجاوز الوصول الرقمي إلى ما يقرب من 5 ملايين عامل عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

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