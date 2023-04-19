تركيب 20 ألف جهاز لترشيد المياه في 3916 منزلاً بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الأولى من مبادرة تركيب أجهزة وأدوات الترشيد في المنازل مجاناً والتي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في شأن تخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك .

واستهدفت المرحلة الأولى تركيب أجهزة وتقنيات حديثة موفرة للمياه لـ3916 منزلاً في مختلف مدن الإمارة وتم في المرحلة الأولى تركيب 20.206 قطع ترشيد للمياه في 147 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة، كما تم حصر الأدوات والأجهزة اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في 2900 منزل سيتم البدء بتركيبها في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأكد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حرص الهيئة على نشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد الاستهلاك، لخفض معدلات الهدر والحفاظ على البيئة وخفض قيمة الفواتير.

وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك تأتي في إطار حرص سموه على تنمية الوعي وإطلاق المبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بالقضايا الحيوية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها في الحفاظ على البيئة على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء والماء يزداد سنوياً بمعدلات عالية، ما يتطلب استثمارات سنوية كبيرة لمجابهة النمو المتزايد في الاستهلاك ويسهم ترشيد الاستهلاك وحسن إدارة الطلب على الطاقة في تحسين استغلال الموارد ورفع كفاءة استخدامها وخفض التكاليف.

ومن جانبه أكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي المدير العام لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة أنجزت المرحلة الأولى من تركيب تقنيات وأدوات الترشيد في وقت قياسي وبجودة عالية وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة إضافة لتركيب الأجهزة والأدوات المرشدة للمياه في 3916 منزلاً وحصر احتياجات 2900 منزل من أجهزة وأدوات ترشيد استهلاك الكهرباء، تنظيم عدد من الفعاليات لتوعية أصحاب المنازل بأفضل الممارسات واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه واستهدفت مختلف فئات المجتمع وخاصة الفئات المدرجة ضمن دائرة الخدمات الاجتماعية.

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