10501 مواطن انضموا للقطاع الخاص منذ بداية 2023
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نتائج ملف التوطين خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأرقام التي تحققت في العام 2022، وأظهرت النتائج نسبة نمو تتجاوز 11% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بما يعادل 10501 موظفاً.
وذكر معالي د.عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، في تغريدة نشرت على حساب المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري بلغ 10501 مواطناً، ليبلغ مجموع المواطنين العاملين في القطاع الخاص 66205 مواطنين يعملون في 16352 شركة ضمن القطاع.
وقال معاليه إن ملف التوطين يواصل تحقيق نجاحاته بتوجيهات القيادة الرشيدة، والأرقام مبشرة وتؤكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ناجحة ومثمرة للمجتمع والاقتصاد.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد اعلنت أنها رصدت، حتى تاريخ اليوم، أكثر من 380 حالة "توطين صوري"، مؤكدة أن منظومتها تراقب باستمرار الحالات المشتبه بها للتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.