حمدان بن محمد يوجه بإعفاء 426 مواطناً من سداد قروض الإسكان

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم.

وقال سموه على تويتر "وجهنا بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم … وتتولى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين متابعة تنفيذ القرار…مستمرون في تنفيذ المبادرات وتوفير كل الدعم لتعزيز المستوى المعيشي لكل المواطنين في دبي".

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