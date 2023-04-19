الطقس المتوقع في الإمارات خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس العيد خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري مائلا للحرارة نهاراً ومعتدلاً إلى لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ويكون الطقس خلال تلك الفترة صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الأحد والإثنين، ورطبا على السواحل في ساعات الليل والصباح مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباح يومي الخميس والجمعة.

والرياح شمالية غربية بوجه عام تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية ليلاً، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً تكون مثيرة للغبار يومي الأحد والإثنين.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل والجزر ما بين 30 – 38 والصغرى بين 21 إلى 26 درجة مئوية، والمناطق الداخلية بين 37 – 42 والصغرى 18 إلى 24 درجة مئوية والمناطق الجبلية ما بين 22 ـ 30، والصغرى ما بين 16 إلى 22 درجة مئوية.

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