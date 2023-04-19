توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً جنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 01:09 والجزر الأول عند الساعة 18:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:12 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 21:07 والجزر الأول عند الساعة 15:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 20 80 25

دبي 30 21 85 30

الشارقة 31 16 85 30

عجمان 32 21 85 35

أم القيوين 32 15 85 35

رأس الخيمة 34 14 85 20

الفجيرة 31 21 70 30

العـين 34 20 60 10

ليوا 33 19 60 20

الرويس 33 21 70 20

السلع 33 20 80 15

دلـمـا 32 22 85 35

طنب الكبرى 33 20 85 35

طنب الصغرى 33 20 85 35

أبو موسى 33 20 85 35

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