«دبي الإسلامي» يخصص 5 ملايين درهم لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

المصدر: البيان

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أعلن "بنك دبي الإسلامي" المساهمة بـ 5 ملايين درهم، لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومن ضمنها الحملة الرمضانية 2023 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتدعم مساهمة "بنك دبي الإسلامي"، برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتضم المؤسسة عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

مسؤولية مجتمعية

وقال بنك دبي الإسلامي: "إن الحملة الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، تحمل رسائل خير وإنسانية من دولة الإمارات إلى جميع شعوب العالم، بما يترجم قيم العطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي السمحة والعادات العربية الأصيلة".

وأضاف بنك دبي الإسلامي: "يسعدنا في بنك دبي الإسلامي أن نساهم في دعم مشاريع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ولاسيما الحملة الرمضانية لهذا العام، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وبما يعكس التزامنا بمساندة المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات في شهر رمضان الكريم لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم".

يذكر أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أطلقت في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من عشرين عاماً، وتنضوي تحت المؤسسة أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشة.

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