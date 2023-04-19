مجموعة «ياس القابضة» تدعم حملة »وقف المليار وجبة» بمليوني درهم

المصدر: البيان

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أعلنت "ياس القابضة"، المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتجسد حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، التزام دولة الإمارات الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقالت لو بينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "ياس القابضة": "إن حملة (وقف المليار وجبة) تمثل خطوة نوعية إماراتية لتلبية احتياجات الشرائح الأقل حظاً حول العالم، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام، بما يرسخ استراتيجية دولة الإمارات للعمل الخيري والإنساني، ويسهم في توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين حول العالم، لا سيما في البلدان التي تعاني أزمات اقتصادية".

وأضافت: "يشرفنا في مجموعة (ياس القابضة) دعم المبادرة للعام الثاني على التوالي، والانضمام إلى المساهمين في حملة (وقف المليار وجبة) لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان، ودعم هذه المبادرة الإماراتية الرائدة التي تعكس حرص دولة الإمارات على مساندة الفئات الضعيفة حول العالم، وتعد مشاركة المجموعة في الصندوق الوقفي تعبيراً متجدداً عن التزامها بدورها المجتمعي".

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

حراك خيري شامل

وتشهد حملة "وقف المليار وجبة" إقبالاً مجتمعياً واسعاً منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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