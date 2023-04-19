«دبي القابضة» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بمبلغ 6 ملايين درهم

المصدر: البيان

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انضمت "دبي القابضة"، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، إلى قائمة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت الشركة عن مساهمتها بمبلغ 6 ملايين درهم، للمساهمة بتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

وتسعى حملة "وقف المليار وجبة" إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس "هيئة دبي للطيران المدني" رئيس "دبي القابضة": "تجسّد حملة "وقف المليار وجبة" دور القادة الملهمين بالتواصل مع مؤسسات وأفراد مجتمعاتهم لإحداث أثر إنساني جوهري على المستوى العالمي من أجل حياةٍ أفضل وأكثر استدامة".

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

قنوات التبرع والمساهمة

وتواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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