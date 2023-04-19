هيئة تنمية المجتمع بدبي تصرف "عيدية" للأفراد والأسر المستحقة المسجلة لديها

المصدر: دبي - البيان

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تأكيداً على قيم التكاتف والتلاحم الأصيلة لمجتمع دبي وبمناسبة عيد الفطر السعيد، صرفت هيئة تنمية المجتمع بدبي "عيدية" لجميع الأفراد والأسر المستحقة للمنافع المالية، المسجلة لدى الهيئة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزام الهيئة بتوفير سبل الدعم اللازمة في كافة الجوانب المجتمعية للمواطنين لتيسير استكمال احتياجاتهم للعيد، ما يعزز جهود ومساعي الهيئة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة.

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع حرص الهيئة من خلال مبادراتها المتنوعة وبرامج الدعم الاجتماعي على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في إمارة دبي وتمكين المجتمع بكافة فئاته.

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