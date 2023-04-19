مجانية المواقف في أبوظبي خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم مواقف ونظام التعرفة المروية درب خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ يوم 29 رمضان 1444 هجري الموافق يوم الخميس 20 أبريل 2023 وتستمر حتى يوم 3 شوّال 1444 هجري، الموافق 23 ابريل الجاري، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال عطلة أيام العيد ، كما نوه إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

"درب"

كما أعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم بعد الانتهاء من عطلة العيد الرسمية في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

حافلات النقل

أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فقد أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد. بالإضافة الى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات.

وبالنسبة لخدمتي "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، ستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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