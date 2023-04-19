الطقس المتوقع في الإمارات خلال عيد الفطر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال عيد الفطر المبارك مائلاً للحرارة نهاراً ومعتدلاً إلى لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأن يكون صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام وغائماً أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الأحد والإثنين، ورطباً على السواحل في ساعات الليل والصباح مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباح يومي الخميس والجمعة.



والرياح شمالية غربية بوجه عام تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية ليلاً، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً تكون مثيرة للغبار يومي الأحد والإثنين.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان .

درجات الحرارة العظمى المتوقعة:

السواحل والجزر 30 – 38

المناطق الداخلية 37 – 42

المناطق الجبلية 22 – 30

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة:

السواحل والجزر 21 – 26

المناطق الداخلية 18 – 24

المناطق الجبلية 16 – 22

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز