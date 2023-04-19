«رمضان دبي» يستقطب 50 ألف مصلٍّ ليلة 27 رمضان

المصدر: دبي - البيان

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أدى 50 ألف مصلٍّ صلاة القيام والتهجد أمس ليلة 27 رمضان في المساجد كافة التي تضم فعاليات رمضان دبي 1444هـ 2023م منهم 15 ألف مصلٍّ في فعالية قراء دبي و25 ألف مصلٍّ في مساجد النخبة.

ولجأت حشود المصلين لله بالدعاء في صلاة التهجد في ليلة الـ27 من رمضان في جميع المساجد التي تضم جوامع قراء دبي، ومساجد النخبة، وذلك وسط أجواء مفعمة بالرحمة والإيمان داعين الله وخاشعين ومتضرعين له جل في علاه بأن يتقبل صيامهم وقيامهم ويتقبل منهم كامل الطاعات، وأن يغفر ويحتسب لهم الأجر والثواب العظيم يوم القيامة.

وأوضح جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية رئيس فريق قراء دبي أن عدد جوامع فعالية قراء دبي 8 جوامع إضافة إلى جامع مدينة إكسبو دبي، وتضم الفعالية 84 قارئاً من داخل وخارج الدولة، منهم 13 قارئاً من خارج الدولة و25 قارئاً من داخل الدولة من المواطنين و44 من طلاب إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه وجلهم يمثلون كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي، على مستوى دول الخليج والعالم العربي، قدموا إلى دبي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن فعالية قراء دبي جذبت ما يقرب من (15 ألف مصلٍّ) من حشود المصلين في هذه الليلة المباركة ليلة 27 من رمضان.

يأتي ذلك ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار (رمضان دبي مع من نحب)، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بهدف نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي والتلاحم بين المواطنين والمقيمين من الجاليات.

جوامع

وأشار جاسم الخزرجي إلى أنه من أبرز جوامع (قراء دبي) جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في زعبيل، وجامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (الخليج التجاري)، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (منطقة الحضيبة)، وجامع القصر (منطقة حتا)، وجامع القراءات العشر (محمد خميس البادي) بمنطقة مردف.

إجراءات

ومن جانبه أفاد محمد ميحد السويدي مدير إدارة الخدمات الدينية رئيس فريق فعاليات المساجد أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة للعديد من أئمة الدائرة وتم اختيار أصحاب الأصوات الندية لفعالية مساجد النخبة وعددهم (50) قارئاً من أئمة الدائرة من أصحاب الأصوات الندية يتوزعون في 20 جامعاً بإمارة دبي، لافتاً إلى أنه قد تم اختيار مساجد النخبة حسب المناطق والكثافة السكانية من المواطنين والمقيمين والتي جذبت ما يقرب من (25) ألف مصلٍّ في هذه الليلة المباركة.

وأوضح السويدي أنه من أبرز مساجد النخبة (نخبة القراء) جامع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجامع محمد حسن الشيخ بالطوار، وجامع راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، بالمحيصنة 4، وجامع ناصر بن صالح لوتاه، وجامع الخوانيج الكبير، وجامع مردف الكبير، وجامع العوير الكبير، وجامع جميرا الكبير، وجامع المرموم الكبير، وجامع محمد بن الشيخ مجرن، وجامع تعاونية الاتحاد.

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