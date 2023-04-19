بلدية دبي تنظم مبادرات خيرية ومجتمعية رمضانية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نظّمت بلدية دبي مبادرات مجتمعية وخيرية وحملات توعية خلال شهر رمضان المبارك، شملت إقامة مآدب إفطار، وحملات توزيع وجبات إفطار على العمال بالتعاون مع الشركاء، بهدف إسعادهم وضمان بيئة إيجابية وآمنة لهم، إضافة إلى حملات توعية للحد من هدر وفقد الغذاء في إمارة دبي، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور بشأن تقليل هدر الطعام وتعديل الممارسات الحالية إلى الأفضل.

ويأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لبلدية دبي، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء في المجتمع، وتعزيز الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية خصوصاً في الشهر الفضيل، وحرصها على المساهمة في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والازدهار والأكثر جودة للحياة، فضلاً عن التزامها بالعمل على ترسيخ وتعزيز استدامة الموارد البيئية والغذائية في الإمارة، وجعلها مدينة أكثر استدامة.

إفطار جماعي

ونظمت بلدية دبي بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، مأدبة إفطار جماعي لأكثر من 200 عامل في سكن العمال بمنطقة ورسان، إضافة إلى تنظيمها إفطاراً جماعياً لأكثر من 1,000 عامل في مجمعات سكن العمال في منطقة جبل علي، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام والشركاء من القطاع الخاص.

كما شاركت مدينة الطفل التابعة للبلدية في فعالية إفطار للأيتام بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية بيت الخير، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، تخلّلها مسابقات ترفيهية وثقافية، وتوزيع هدايا تذكارية والتقاط الصور، إضافة إلى زيارة انطلاق المدفع الرمضاني الرحال في الفيستيفال مول.

وجبات إفطار

وشاركت بلدية دبي بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام في حملة لتوزيع 1,000 وجبة هريس على العمال المستحقين في حديقة القوز، ضمن مبادرة «هريسكم علينا»، التي أطلقها البنك مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث شارك في الحملة متطوعون من البلدية برفقة عائلاتهم وأطفالهم لتوزيع تلك الوجبات.

كما نظّمت البلدية ضمن مبادرة «إسعادكم غايتنا» المخصصة للعمال في الإمارة، وبمشاركة عدد من موظفيها، مجموعة من الفعاليات الرمضانية المتنوعة للعمال في السوق المجتمعي الواقع في منطقة القوز الرابعة.

وشملت الفعالية توزيع وجبات الإفطار والمشروبات وبعض مستحضرات العناية الشخصية على ما يقارب 4000 آلاف عامل، إضافة إلى تنظيم المسابقات الرياضية، والورش التوعوية التي تناولت إجراءات العمل الآمن.

حملات توعية

وعقدت البلدية ثلاث ندوات وحملات توعية، استهدفت أكثر من 100 مؤسسة غذائية، وشارك فيها ما يزيد على 300 شخص من مختلف فئات المجتمع، هدفت إلى تشجيع تبنّي الممارسات الإيجابية ومبادئ الحد من هدر الأغذية خلال شهر رمضان المبارك.

كما عقدت ندوات لتوعية الجمهور من أجل تجنب العادات الغذائية السلبية، والبدء بتحضير وجبات غذائية صحية، وشراء الغذاء على قدر الحاجة.

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