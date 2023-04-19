شرطة دبي تكرّم الفائزين في المسابقة الدينية الثقافية

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة والأفراد وطلبة مدارس حماية، الفائزين في المسابقة الرمضانية الدينية في دورتها الـ 40، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي أولت المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً في كل عام، وذلك منذ انطلاق أولى دوراتها عام 1983، لما فيها من إيجابية تنعكس على حياة الموظف، وتزوده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وقيم الصدق والأمانة الوظيفية التي تحث على التفاني وروح الفريق، والحيادية، والعمل على تحقيق العدالة، والشفافية.

وكرّم معاليه في نادي ضباط الشرطة، الفائزين في المسابقة التي تبلغ قيمة جوائزها 200 ألف درهم، وتتضمن 3 فئات: «القرآن والحديث النبوي والثقافية»، وذلك بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وطلبة مدارس حماية.

فئة الرجال

وعلى مستوى مشاركة الرجال، كرّم معالي الفريق المري الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في «فئة الحافظ المتميز»، حفظ 10 أجزاء من مسابـقة القرآن الكريم بنظام المتسابق الفردي، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ 4 أجزاء، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ 3 أجزاء، والفائزين بالمراكـز الثلاثة الأولى في حفظ جزأين من القرآن الكريم، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ جزء واحد، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فـي أجمل تلاوة للقرآن الكريم، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من الرجال في مسابـقة الحديث النبوي، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الثقافية الدينية.

فئة النساء

وفي تكريم الفائزين من النساء في مسابقة القرآن الكريم بنظام المتسابق الفردي، كرّم معاليه الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الحافظ المتميز حفظ 10 أجزاء، والفائزات بالمركزين الأول والثاني في حفظ 4 أجزاء، والفائزة بالمركز الأول في حفظ 3 أجزاء، والفائزات بالمـركزين الأول والثاني في حفظ جزأين من القرآن الكريم، والفائزات بالمركزين الأول والثاني في حفظ جزء واحد، والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى فـي أجمل تلاوة للقرآن الكريم، والفائزات بالمراكـز الثلاثة الأولى مـن الـنساء في مسابقة الحديث النبوي.

وكرّم معاليه الإدارات العامة ومراكز الشرطة الحاصلة على أعلى جوائز على مستوى مشاركة الرجال فـي المسابقات بفئاتها الثلاث، من أصل 49 إدارة ومركزا شاركوا في هذه المسابقات.

وشهدت المسابقة هذا العام إقبالاً من المسجلين فيها من مختلف الفئات، حيث بلغ عدد المسجلين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، 177 من العنصر الرجالي والنسائي وأصحاب الهمم على مستوى شرطة دبي، إلى جانب مشاركة 43 من طلاب وطالبات مدارس حماية إضافة لفتح المجال لمشاركة 50 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي لما لذلك من تعزيز للوازع الديني لديهم.

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